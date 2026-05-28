Milan fuori dalla Champions, Gullit: "È stata una delusione grande perché proprio non me l'aspettavo"

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L'ex attaccante rossonero Gullit ha raccontato tutto il suo dispiacere per la mancata qualificazione alla prossima Champions League del Milan

Ruud Gullit, grande ex attaccante rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la mancata qualificazione alla prossima Champions League del Milan: "È stata una delusione grande perché proprio non me l'aspettavo. All'ultima giornata al Milan era sufficiente una vittoria in casa contro il Cagliari e invece ha perso. Per me è stato un dispiacere. Per una buona parte della stagione il Milan è andato bene e Allegri aveva ottenuto bei risultati. Nel finale c'è stato un calo, ma ha comunque avuto la possibilità di entrare tra le prime quattro. È un grande peccato che non ci sia riuscito. Per la sua storia il Milan deve sempre giocare in Champions".

Ora al Milan è iniziata una vera e propria rivoluzione targata Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. In merito allo svedese, Gullit ha raccontato: "Ci ho parlato e la nostra è stata una conversazione interessante. Non posso dare giudizi su di lui come dirigente perché non lo conosco bene. Domenica è stata una giornata difficile per i tifosi. Auguro il meglio al Milan e a tutti i suoi tifosi".