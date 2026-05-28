Milan, i dubbi di Iraola dopo l'apertura iniziale: non è convinto e preferisce il Crystal Palace

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Dopo il sì iniziale, ora Iraola non è più convinto di diventare il nuovo allenatore del Milan. Il suo futuro dovrebbe essere al Crystal Palace

Il primo nome della lista del Milan per la panchina milanista dopo l'esonero di Max Allegri era quelo di Andoni Iraola, tanto che gli ex dirigenti Furlani e Moncada erano volati a Londra nei giorni scorsi per parlare con lui e illustragli i loro programmi per la prossima stagione. Inizialmnte, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico basco aveva aperto al possible trasferimento in rossonero, ma ora è dubbioso e non più convinto perchè ad oggi il Diavolo non ha ancora un progetto tecnico ben definito, mancano un amministratore delegato, un direttore sportivo e un direttore tecnico dopo gli addii di Furlani, Tare e Moncada.

Nel frattempo si sono mossi anche altri club, in particolare il Crystal Palace che ieri ha vinto la Conference League e che ha fatto breccia nel cuore di Iraola. Questa scelta gli permetterebbe anche di non lasciare l'Inghilterra, cosa molto apprezzata dalla sua famiglia. A questa motivazione se ne aggiungo anche altre di natura economica sia a livello di ingaggio che di budget per il mercato estivo. Tra l'altro ora per il Milan potrebbe diventare un'opzione concreta Oliver Glasner, che ieri ha salutato proprio il Palace.