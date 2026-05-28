Milan-Rangnick: sensazioni positive dopo l'incontro con Cardinale e Ibra

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Dopo l'incontro di martedì tra Rangnick, Cardinale e Ibrahimovic, si registrano sensazioni positive da entrambe le parti

Martedì Gerry Cardinale, proprietario rossonero, e Zlatan Ibrahimovic hanno incontrato a Vienna l'attuale ct dell'Austria Ralf Rangnick, al quale vorrebbe affidare l'area tecnica del Milan. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, si registrano sensazioni positive da entrambe le parti dopo questo faccia a faccia, durante il quale il tedesco ha dettato le sue condizioni per accettare la proposta milanista: prima di tutto vuole scegliere il nuovo allenatore, poi vuole portare con sé i suoi uomini, soprattutto quelli dell’area scouting, e riorganizzare secondo la sua filosofia le giovanili e la ricerca di talenti. L'impatto non sarebbe quindi soft e per questo il numero uno di RedBird sta riflettendo su che risposta dare a Rangnick che comunque è molto interessato al progetto milanista.

Nelle scorse ore, durante un evento della sua Fondazione, Rangnick, che era stato ad un passo dal diventare l'allenatore del Milan nel 2020, ha risposto così ad una domanda su queste voci che lo vorrebbero in rossonero: "Probabilmente tutti si sono accorti che lo scorso fine settimana è successo qualcosa di straordinario al Milan. L'unico referente per me in merito alle questioni contrattuali è e rimane la federazione austriaca". Ricordiamo che il tecnico tedesco sarà impegnato ai Mondiali che inizieranno il prossimo 11 giugno con l'Austria che è stata inserita nel Girone J della competizione con Argentina, Algeria e Giordania.