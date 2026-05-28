Il QS sul Milan: "Idea Rangnick come nuovo dt. Allenatore, corsa contro il tempo"

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Il Milan ha incontrato nei giorni scorsi Rangnick per offrirgli di guidare l'area tecnica del club. Intanto continua la caccia anche al nuovo allenatore

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina sul Milan: "Idea Rangnick come nuovo dt. Allenatore, corsa contro il tempo". Nei giorni scorsi Cardinale e Ibrahimovic hanno incontrato Ralf Rangnick, che sarà impegnato ai Mondiali che inizieranno tra due settimane sulla panchina dell'Austria, per affidargli il ruolo di nuovo direttore tecnico del club di via Aldo Rossi.

Ma il Diavolo non deve riempire solo questa casella visto che dopo gli addii di Furlani, Moncada, Tare e Allegri serve trovare anche un nuovo amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Soprattutto per quest'ultimo ruolo è una corsa contro il tempo perchè il giro delle panchine è già iniziato e il Milan rischia di trovarsi in difficoltà visto che è partito molto in ritardo per cercare il nuovo tecnico.