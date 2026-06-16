Mainoo: "Cosa ruberei a Modric? L'ultimo passaggio. La sua tecnica è incredibile"

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Kobbie Mainoo ha elogiato uno dei suoi idoli, Luka Modric, che affronterà mercoledì sera nella gara tra Inghilterra e Croazia

Alle ore 22 di mercoledì sera l'Inghilterra farà il suo esordio in questo Mondiale affrontando la Croazia, in un big match molto atteso. La formazione balcanica vedrà come faro in mezzo al campo e capitano il centrocampista del Milan Luka Modric. Ancora incerto su quello che sarà il suo futuro al termine della rassegna iridata, Modric è stato lungamente elogiato da Kobbie Mainoo, giovanissimo calciatore inglese che affronterà in mezzo al campo e che ha parlato direttamente dal ritiro inglese.

MAINOO ELOGIA MODRIC

Le parole di Kobbie Mainoo sulle qualità di Luka Modric e che vorrebbe rubargli nel suo stile di gioco: "La sua tecnica è incredibile. Sempre, quando riceve palla, guarda in avanti e cerca il passaggio tra le linee. Cosa gli ruberei? L'ultimo passaggio. Gli assist e i passaggi chiave che riesce a fare durante la partita. Modric è il giocatore chiave, il capitano. Se gli togliamo le opzioni di gioco o se riusciamo a isolarlo ci aiuterebbe, ma la Croazia ha anche altre minacce".