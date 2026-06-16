P.Berlusconi su Ibrahimovic: "Non posso dirti il mio pensiero perché nel ruolo attuale non lo conosco. Mi piace ricordarlo come calciatore"
Paolo Berlusconi, a 3 anni di distanza dalla morte di Silvio Berlusconi, lo ricorda in un’intervista esclusiva concessa a Michael Cuomo di TeleLombardia ripercorrendo la vita nel calcio e non solo dell’amato fratello. Di seguito un estratto su Zlatan Ibrahimovic, uno dei bersagli della contestazione del popolo rossonero,
Lei ha conosciuto Zlatan Ibrahimovic calciatore. Da dirigente lo vede diverso? Ariedo Braida, che lui ha citato poc’anzi, ha detto che bisogna avere l’umiltà di imparare un ruolo nuovo, è d’accordo?
“Non posso dirti il mio pensiero su Ibra nel ruolo attuale perché non lo conosco. Per sentito dire so che il rapporto con lui non è stato dei più facili, con l’ambiente e con i giocatori. Per cui a me piace ricordarlo come giocatore che ha fatto vincere il Milan, come ahimè ha fatto vincere altre squadre come Inter e Juventus. Quindi forse qualche pecca da farsi perdonare ce l’ha (sorride, ndr)”
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