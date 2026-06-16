Amorim non ha mai incontrato il Milan in gare ufficiali: un solo precedente amichevole

vedi letture

Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, non ha mai sfidato il Diavolo in partite ufficiali: l'unico precedente risale a un'amichevole del 2009

In un'intervista del 2017, ritiratosi da pochi mesi, Ruben Amorim dichiarava il Benfica e il Milan come gli amori della sua vita calcistica. Con la squadra portoghese, da calciatore, ci ha trascorso gran parte della carriera; la storia con il club rossonero inizierà adesso, voleva giocarci ma sarà nuovo allenatore. Il caso curioso è che, nè da calciatore nè da tecnico, Ruben Amorim ha affrontato il Milan in gare ufficiali. L'unico precedente risale all'estate 2009 quando il Benfica invità il Diavolo a giocare la Eusebio Cup. Vinsero i lusitani ai rigori dopo l'1-1 nei 90 minuti: dal dischetto segnò anche lo stesso Amorim che giocò tutta la partita.

AMORIM CONTRO IL MILAN: IL TABELLINO

Di seguito si riporta il tabellino di Benfica-Milan dell'8 agosto 2009, amichevole valida per la Eusebio Cup e unico confronto tra Amorim e il Milan in carriera.

IL TABELLINO

BENFICA vs MILAN 1-1 (5-4 d.c.r.)

Reti: 58' Cardozo, 87' aut. Sidnei

BENFICA: Quim, Ruben Amorim, Luisao, Sidnei, David Luiz (51' Shaffer), Javi Garcia (72' Fabio Coentrao,), Ramires (46' Carlos Martins), Aimar (63' Keirrison), Di Maria ( 72' Yebda), Cardozo ( 63' Weldon), Saviola (63' Patric) - All.: Jorge Jesus

MILAN: Storari, Zambrotta, Nesta (79' Onyewu), Thiago Silva, Favalli (73' Antonini), Abate, Pirlo, Jankulovski, Di Gennaro ( 55' Ronaldinho), Pato, Borriello - All.: Leonardo

Arbitro: Joao Ferreira (Portogallo)

Sequenza rigori: Keirrison-gol, Pirlo-gol, Shaffer-gol, Ronaldinho-parato, Coentrao-parato, Jankulovski-gol, Ruben Amorim-gol, Thiago Silva-parato, Weldon-fuori, Borriello-gol, Yebda-gol, Pato-gol, Patric-fuori, Zambrotta-parato, Sidnei-gol, Antonini-parato