Trevisani su Amorim: "Il Milan ha preso un allenatore forte. Può fare bene, ma dipende da come sarà la società"

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Il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore rossonero. Riccardo Trevisani è convinto che potrà fare bene, ma ad una condizione

Il Milan ha finalmente un nuovo allenatore, vale a dire Ruben Amorim che nelle scorse ore ha firmato il suo nuovo contratto con il club rossonero. In merito alla scelta del Diavolo di affidare la panchina milanista al tecnico portoghese, Riccardo Trevisani ha rilasciato queste parole a SportMediaset su Italia Uno:

"Il Milan ha preso un allenatore forte, ha idee, ha fatto grandi cose con lo Sporting, mentre non è riuscito a ripetersi al Manchester United. Ma allo United a nessuno riescono le impreso da quando è andato via Ferguson. Quindi il problema è più lo United che Amorim. Io credo che al Milan potrebbe fare bene, ma prima bisogna capire come verrà circondato, cioè come sarà la società. All'interno di un club disastrato nessun allenatore riesce a fare bene".