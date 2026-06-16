La critica assurda di Jordan su Amorim al Milan: "Come se i ciechi guidassero i sordi"

vedi letture

Simon Jordan, dall'Inghilterra, ha giudicato in maniera molto negativa la decisione del Milan di affidare la panchina a Ruben Amorim

Ruben Amorim al Milan è una notizia che non smuove l'opinione pubblica solamente in Italia ma anche all'estero e soprattutto in Inghilterra dove con il tecnico portoghese ci hanno avuto a che fare per circa un anno, alla guida del Manchester United. La sua esperienza con i Red Devils non è stata un successo e difatti in molti sono scettici sul fatto che il Milan stia facendo la scelta giusta selezionando Amorim. Tra i detrattori anche Simon Jordan, ex proprietario del Crystal Palace a inizio anni 2000 e oggi commentatore.

JORDAN GIUDICA NEGATIVAMENTE AMORIM AL MILAN

Simon Jordan ha parlato dell'arrivo di Amorim al Milan su TalkSport: "Beh, è come se i ciechi guidassero i sordi, no? Non hanno guardato quello che stava facendo al Manchester United? Okay, ha avuto un periodo meraviglioso nel campionato portoghese, ma negli ultimi 12 mesi lo hai visto come è andato in un club di grande dimensione. Il Milan di oggi magari non è il club della fine degli anni '80 e '90, ma è comunque un grande club con molta esposizione e grandi aspettative di immagine. Quindi vediamo come se la cava lì."