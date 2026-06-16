Svelati i nomi dei collaboratori che dovrebbero comporre lo staff di Amorim al Milan

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Anche al Milan Ruben Amorim comporrà lo staff tecnico con quelli che da sempre sono i suoi uomini di fiducia. Svelati i nomi.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese si è legato al club rossonero per le prossime tre stagioni, con opzione di rinnovo per una quarta. Nel comunicato ufficiale sono state riportate anche alcune dichiarazioni dell'ex Manchester United, il quale ha detto: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan".

Anche per questa nuova esperienza Ruben Amorim si affiderà ai suoi uomini di fiducia, quelli che lo hanno accomapnago per gran parte della sua carriera da allenatore. Questi sono: Carlos Fernandes, allenatore in seconda è specializzato nei movimenti della fase offensivi, Emanuel Ferro, collaboratore tecnico, ⁠Adélio Cândido, collaboratore tecnico, Jorge Vital, reparatore dei portieri e Paulo Barreira, responsabile della preparazione atletica.