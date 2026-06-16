Quando Amorim indicò due tecnici portoghesi come suoi modelli di allenatore

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Ruben Amorim in passato ha parlato di quelli che sono i suoi modelli di allenatore, indicando due portoghesi come Mourinho e Jorge Jesus

Ci siamo, dopo tre settimane il Milan ha finalmente in pugno il suo nuovo allenatore. Può piacere o non piacere la scelta di Ruben Amorim ma almeno è un segno di vita da parte della proprietà che ora, quando avrà chiuso anche per in dirigenti, può iniziare a programmare la stagione. Gazzetta.it ha fatto una selezione di citazioni celebri di Ruben Amorim nel passato e ha riportato anche quandò indicò due tecnici portoghese come suoi modelli.

AMORIM, I MODELLI SONO JESUS E MOU

Ecco come Ruben Amorim parlò quando gli chiesero quali fossero i suoi due modelli di allenatore. Dichiarazioni riportate da Gazzetta.it: "Jorge Jesus è quello che mi ha influenzato di più a livello tattico, anche se è un allenatore che stanca: ti riempie di informazioni ed è un perfezionista. Mou invece è un gran gestore di uomini, capace di creare legami unici coi giocatori. Amo la sua capacità di analisi dei rivali e sa adattarsi a loro per vincere".