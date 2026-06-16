Romario dice che Franco Baresi è stato il più forte giocatore contro cui abbia mai giocato
Romario, grande ex attaccante brasiliano, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale è tornato a parlare della finale del Mondiali del 1994, vinta dal suo Brasile ai rigori contro l'Italia: "Noi brasiliani siamo grati a Baggio per quell’errore ma so che lui porta ancora dentro di sé la frustrazione. È triste perché da bambino sognava di giocare una finale mondiale contro il Brasile e vincerla".
In quella Nazionale italiana c'era anche Franco Baresi che purtroppo non è stato bene nell'ultimo periodo: "Mi dispiace molto per lui e gli auguro una pronta guarigione. Che Dio protegga lui, la sua famiglia e la sua salute. È stato il più forte giocatore contro cui abbia mai giocato. Non so se il migliore in assoluto, ma sicuramente il più difficile da affrontare".
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