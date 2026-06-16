Bucchioni: "Ibra avrebbe invece consigliato un altro allenatore tedesco della scuola del Salisburgo"

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Le considerazioni del giornalista Enzo Bucchioni in merito al nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Ecco un estratto del suo pensiero

Dopo settimane di caos e di riflessioni, il Milan sembra aver finalmente scelto il suo prossimo allenatore per la stagione 2026/2027. Il nome sarà quello del portoghese Ruben Amorim. Così, in merito a questa scelta ecco le parole di Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com:

"Ora in pole position per la panchina c'è il portoghese Ruben Amorim, ex Sporting Lisbona, dove ha fatto benissimo, ed ex Manchester United dove ha fatto malissimo fino all'esonero del gennaio scorso. Sarebbe lui il prescelto, gli è stato offerto un contratto di tre anni per quattro milioni l'anno. Mancano l'accordo e soprattutto le firme, ma il proprietario di Red Bird avrebbe dato l'ok. Non è detto, però. Ibra avrebbe invece consigliato un altro allenatore tedesco della scuola del Salisburgo, vale a dire Matthias Jaissle, 38 anni, che allena l'Al Ahli. A naso un'altra scommessa. Comunque vada, sarà un insuccesso. O almeno un altro tentativo, un altro esperimento, mentre il Milan avrebbe bisogno di assolute certezze e idee chiare".