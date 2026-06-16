News Cardinale: "Seguiamo Amorim da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando"

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Gerry Cardinale presente Ruben Amorim: il portoghese è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan per i prossimi tre anni

Pochi minuti fa il Milan ha ufficializzato la nomina di Ruben Amorim come nuovo allenatore della Prima Squadra. In concomitanza del comunicato Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird Capital Partners, ha dato il benvenuto al tecnico portoghese:

AMORIM NUOVO ALLENATORE DEL MILAN, LE DICHIARAZIONI DI CARDINALE

"Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito", ha dichiarato Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners. "Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club".