Leao rimane al Milan con Amorim? Sebe (A Bola): "Rafa potrebbe cambiare idea"

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Il futuro di Leao potrebbe cambiare con l'arrivo di Amorim sulla panchina del Milan secondo il collega di A Bola Francisco Sebe

Le ultime tre settimane del Milan non sono state caratterizzate solo dai casting per il nuovo allenatore, uno dei temi centrali degli ultimi giorni è stato anche Rafael Leao che a più riprese ha rimarcato la sua volontà di lasciare il club rossonero quest'estate. Eppure l'arrivo di Ruben Amorim potrebbe cambiare le carte in tavola, almeno secondo il pensiero di Francisco Sebe, collega lusitano di A Bola, che è stato intervistato in merito dalla redazione di Tuttomercatoweb.com. Le sue parole.

AMORIM AL MILAN: LEAO RIMANE?

Il parere di Francisco Sebe su Rafael Leao dopo l'arrivo di Amorim al Milan: "Se fino a pochi giorni fa la partenza di Rafael Leao sembrava quasi scontata, l'arrivo di Ruben Amorim a San Siro potrebbe condurre a un esito differente. E un allenatore dotato di eccezionali capacità motivazionali capace di instaurare rapporti molto stretti con i propri calciatori e, a mio avviso, quell'attenzione è esattamente ciò di cui Rafael ha bisogno. Naturalmente, il giocatore avrà i propri programmi, ma, qualora accettasse di confrontarsi con Amorim, potrebbe cambiare idea. Dall'altra parte, dopo le sue dichiarazioni pubbliche, Leao dovrà anche, in qualche modo, ricucire i rapporto con tifosi del Milan".