Milan, Krosche vuole portare Hardung come direttore sportivo: nel caso in cui non abbia il patentino, formalmente il ds sarebbe Donato Lomonte

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Markus Krosche, a cui Cardinale vuole affidare l'area tecnica de Milan, vuole portare con sé il suo braccio destro Timmo Hardung come ds

Gerry Cardinale, dopo aver chiuso per l'arrivo in panchina di Ruben Amorim, vuole definire a breve anche lo sbarco in rossonero di Markus Krosche, al quale il patron rossonero vuole affidare la responsabilità dell'area tecnica del club di via Aldo Rossi. Il manager tedesco, che ha già avuto dei contatti con l'allenatore portoghese, vorrebbe portare con sé il braccio destro Timmo Hardung nel ruolo di direttore sportivo: nel caso in cui non abbia il patentino, formalmente il ds sarebbe Donato Lomonte, ora responsabile dell’area scout del Milan. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

Intanto ieri sono arrivate le parole di Mathias Beck, presidente del club e del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Francoforte, il quale ha commentato così le voci che voglio Krosche come nuovo dirigente del Milan: "Da parte del Milan non c’è stato nessuno che ci abbia contattato per Markus Krosche. E noi non abbiamo alcuna indicazione del fatto che voglia lasciare la società prima della scadenza del suo contratto nel 2028".