Il Milan pianifica, Cardinale e Ibra sono da Trump: le critiche dei tifosi

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Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono stati pizzicati negli States aglio 80 anni di Donald Trump, come riportato dal Corriere dello Sport

Il futuro del Milan parlerà portoghese. La dirigenza rossonera è pronta ad affidare la panchina a Ruben Amorim, individuato come il profilo giusto per avviare una nuova fase della storia del club.

Dopo una stagione segnata da prestazioni discontinue e risultati inferiori alle attese, la società ha deciso di cambiare direzione. Amorim arriva dall'esperienza maturata al Manchester United e porta con sé idee moderne e ambizione.

I tifosi attendono con interesse l'inizio di questo percorso. La consapevolezza è che il cambiamento richiederà tempo e lavoro costante. Pressione alta, dinamismo e coraggio saranno elementi centrali della sua proposta calcistica.

Le parole, però, dovranno lasciare spazio ai fatti. Amorim sarà chiamato a guidare il Milan verso una nuova stagione di crescita e competitività. Nel frattempo, mentre si cerca di costruire il puzzle completo, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono stati pizzicati negli States aglio 80 anni di Donald Trump, come riportato dal Corriere dello Sport. E non sono mancate le critiche in un periodo caotico in cui il Diavolo sta cercando di ritrovare sé stesso.