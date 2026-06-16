Il Milan pianifica, Cardinale e Ibra sono da Trump: le critiche dei tifosi
Il futuro del Milan parlerà portoghese. La dirigenza rossonera è pronta ad affidare la panchina a Ruben Amorim, individuato come il profilo giusto per avviare una nuova fase della storia del club.
Dopo una stagione segnata da prestazioni discontinue e risultati inferiori alle attese, la società ha deciso di cambiare direzione. Amorim arriva dall'esperienza maturata al Manchester United e porta con sé idee moderne e ambizione.
I tifosi attendono con interesse l'inizio di questo percorso. La consapevolezza è che il cambiamento richiederà tempo e lavoro costante. Pressione alta, dinamismo e coraggio saranno elementi centrali della sua proposta calcistica.
Le parole, però, dovranno lasciare spazio ai fatti. Amorim sarà chiamato a guidare il Milan verso una nuova stagione di crescita e competitività. Nel frattempo, mentre si cerca di costruire il puzzle completo, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono stati pizzicati negli States aglio 80 anni di Donald Trump, come riportato dal Corriere dello Sport. E non sono mancate le critiche in un periodo caotico in cui il Diavolo sta cercando di ritrovare sé stesso.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan