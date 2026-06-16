Inizia la rivoluzione. Il CorSera: "Amorim, il Milan sceglie ancora un portoghese"

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a società ha individuato in Ruben Amorim il profilo ideale per guidare la rinascita della squadra: l'apertura del Corriere della Sera

In casa Milan si prepara una svolta significativa. La società ha individuato in Ruben Amorim il profilo ideale per guidare la rinascita della squadra. Dopo una stagione segnata da discontinuità e delusioni, il club vuole ripartire da basi nuove.

L'allenatore portoghese arriva dopo la parentesi vissuta al Manchester United e porta con sé una filosofia calcistica chiara e moderna. Nonostante le difficoltà incontrate nel calcio inglese, resta un tecnico molto stimato.

L'ambiente rossonero guarda con interesse all'inizio di questo percorso. La convinzione generale è che servirà pazienza per costruire qualcosa di importante. Pressione alta, intensità e coraggio saranno tra i principi fondamentali del suo gioco.

Il giudizio finale arriverà dal campo. Amorim dovrà dimostrare di poter riportare il Milan verso traguardi ambiziosi. Il Corriere dello Sera stamattina in edicola parla così di questa scelta: "Amorim, il Milan sceglie ancora un portoghese". Dopo Sergio Conceicao ecco Ruben Amorim.