Mondiali, oggi è il giorno della Francia di Maignan e Rabiot

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Nella giornata odierna del Mondiale saranno in campo altri due giocatori del Milan: esordio per la Francia di Maignan e Rabiot

Altro giorno, altre quattro partite del Mondiale in programma. Anche oggi ci saranno dei giocatori del Milan coinvolti. Aprirà il menù della giornata la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot che alle ore 21, al MetLife Stadium di New York, affronterà l'arrembante Senegal, in quello che si annuncia come uno dei gironi più duri del Mondiale. Le altre due squadre sono Iraq e Norvegia che si sfideranno a mezzanotte. Sia il portiere che il centrocampista rossonero sono candidati a partire dall'inizio.

MONDIALI, MAIGNAN E RABIOT IN CAMPO: IL PROGRAMMA

Come detto la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot scenderà in campo per prima questa sera. La prima gara di giornata si disputerà alle ore 21 e metterà di fronte la formazione del CT Didier Deschamps e il Senegal. A mezzanotte invece il ritorno della Norvegia ai Mondiali che affronterà l'Iraq che pure ritorna nella competizione. Alle 3 di notte sarà la volta dei campioni in carica dell'Argentina che affronteranno l'Algeria. Infine alle 6 del mattino tocca all'Austria di Ralf Rangnick che sfida la Giordania.