Nazionali, oggi in campo la Svizzera di Ardon Jashari
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Tutti i prossimi appuntamenti dei nostri calciatori nella FIFA World Cup in Canada, Messico e Stati Uniti. Oggi alle 21.00 in campo Jashari con la Svizzera
Il primo campionato del mondo a 48 squadre si appresta a vedere fischiato il suo calcio d'inizio, e fino al prossimo 19 luglio saranno diversi i calciatori rossoneri impegnati nella FIFA World Cup 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Il Milan è la squadra italiana più rappresentata, dal momento che sono 10 i nostri ambasciatori impegnati nelle prossime settimane. Ecco i rossoneri impegnati nelle prossime ore:
Ardon Jashari (Svizzera, Gruppo B)
Svizzera-Bosnia, giovedì 18 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Inglewood
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