Nazionali, oggi in campo la Svizzera di Ardon Jashari

vedi letture

Tutti i prossimi appuntamenti dei nostri calciatori nella FIFA World Cup in Canada, Messico e Stati Uniti. Oggi alle 21.00 in campo Jashari con la Svizzera

Il primo campionato del mondo a 48 squadre si appresta a vedere fischiato il suo calcio d'inizio, e fino al prossimo 19 luglio saranno diversi i calciatori rossoneri impegnati nella FIFA World Cup 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Il Milan è la squadra italiana più rappresentata, dal momento che sono 10 i nostri ambasciatori impegnati nelle prossime settimane. Ecco i rossoneri impegnati nelle prossime ore:

Ardon Jashari (Svizzera, Gruppo B)

Svizzera-Bosnia, giovedì 18 giugno alle 21.00 (DAZN/Rai) - Inglewood