Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: deludono Modric e Leao

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Lo score dei giocatori del Milan impiegati in Nazionale in questi mondiali americani. Non positive le prestazioni di Modric e Rafa Leao

Di seguito il breve racconto delle prestazioni dei giocatori del Milan con le proprie nazionali durante i Mondiali in America:

LEAO INCIDE POCO

Termina in parità l'esordio ai Mondiali della Nazionale di Martinez, che frena 1-1 a Houston nel gruppo K. Solo un punto per l'eterno Cristiano Ronaldo che, a 41 anni e 132 giorni, diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Pronti-via e la sblocca Joao Neves su cross di Neto. Pericoloso Wissa che pareggia di testa nel recupero del primo tempo. Annullato il gol di Cancelo, chance per CR7. Spazio nella ripresa per Conceiçao e Leao. Proprio nel secondo tempo, Rafa Leao è subentrato al 70' senza incidere nel gioco e nel risultato. Lento, poco veloce e quasi impacciato. Abbiamo potuto vedere, purtroppo l'ultimo Leao apparso affannato con la maglia rossonera nell'ultimo periodo. Il Portogallo quindi spreca così un'ottima chance di ottenere tre punti, in un girone tutt'altro che scontato da superare.

MODRIC DELUDE

Prestazione negativa anche per Luka Modric, protagonista in negativo in Inghilterra-Croazia. Il centrocampista del Milan ha prima commesso un fallo ingenuo nel primo tempo su Madueke, regalando quindi a Kane la chance di segnare il vantaggio inglese. Successivamente diversi palloni persi e dei ritmi forse troppo alti per la condizione fisica, ad oggi del campione croato.