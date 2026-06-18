Settore giovanile, il Milan U15 si prepara alla finalissima Scudetto

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I giovani rossoneri si preparano per la finalissima scudetto contro l'Empoli in programma domenica pomeriggio alle 18.00

Carattere, grinta, determinazione: sono orgoglioso di ognuno di voi. Adesso dobbiamo andare a Rimini a vincere!". Mister Lorenzo Cresta ha toccato amorevolmente la testa dei suoi ragazzi per ringraziarli del successo che ha permesso all'Under 15 maschile rossonera di andarsi a giocare la Finale Scudetto. Il perentorio 3-0 casalingo alla Fiorentina ha ribaltato il 2-3 dell'andata. A Firenze, pur perdendo, sotto 0-2 e poi 1-3, il Milan è stato bravo a restare a galla: lì è nato lo splendido pomeriggio del PUMA House of Football.

Certe caratteristiche, essenziali per avere un gruppo solido, i 2011 le avevano già ampiamente dimostrate nel corso della stagione, rimesse in campo con vigore nei momenti decisivi della fase a eliminazione diretta: dall'Udinese agli Ottavi (1-1 e 0-0) alla Juventus nei Quarti (1-1 e 3-0), fino al doppio incrocio con la viola. Sotto pressione, l'U15 del Milan ha dato grandi risposte: coraggio, unione, valori tecnici e umani. Così si spiega l'annata, il primo posto nel campionato regolare (56 punti in 24 giornate), il fiorente cammino in primavera e le recenti uscite dove spesso i gol sono arrivati nel cuore della ripresa. Crederci, resistere e insistere"

Questo il messaggio di Mister Cresta alla vigilia, nei giorni dell'attesa e della preparazione: "La Finale è una soddisfazione enorme, il coronamento di un percorso iniziato con degli obiettivi chiari. La categoria Under 15 è la prima all'interno dell'attività agonistica, per i ragazzi molte cose erano nuove: nonostante le difficoltà, ci abbiamo sempre messo il massimo impegno. Saranno una gara straordinaria, un'esperienza straordinaria per l'intero ambiente squadra: stiamo bene, siamo pronti per provare a realizzare un sogno".

Progetto e ambizione, serietà e progresso. Manca un gradino, quello maggiormente ripido e rischioso ma anche maggiormente bello ed emozionante. L'appuntamento è per domenica 21/06 alle ore 18.00 contro l'Empoli allo stadio Romano Neri di Rimini. Ragazzi, ve lo siete meritato: ora godetevelo. Portate in viaggio, negli spogliatoi e sotto la maglia ogni grammo rimasto di energia. La voglia di certo non mancherà, come il supporto della famiglia rossonera e in particolare del settore giovanile, pronto a spingervi e prendervi esempio. Forza Under 15!