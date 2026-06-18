Mbappé da record supera Giroud come miglior marcatore di sempre della Francia

Mbappé da record supera Giroud come miglior marcatore di sempre della FranciaMilanNews.it
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Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi
fonte ANSA
Importante traguardo personale raggiunto dalla stella della Francia, che con la doppietta al Senegal supera così l'ex rossonero Giroud

Con la rete del 3-1 che ha chiuso il match contro il Senegal, Kylian Mbappé è diventato il miglior marcatore della storia della nazionale francese. Con l'1-0 al 21' della ripresa, l'attaccante del Real Madrid si è portato a quota 57 gol con la maglia dei Bleus, eguagliando l'ex punta del Milan Olivier Giroud, poi nel recupero lo ha definitivamente superato portandosi in solitaria a 58. Il prossimo primato nel mirino di Mbappé potrebbe essere quello di miglior marcatore di sempre ai Mondiali. Portatosi a quota 14, il francese insidia il tedesco Miroslav Klose primo con 16. (ANSA).