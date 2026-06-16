Borghi positivo su Amorim: “Ha idee di calcio considerevoli ma ha bisogno di una società forte che lo sostenga”

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Stefano Borghi elogia Amorim e lo descrive come un allenatore con belle idee di calcio e consono a quella che è la rosa del Milan.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato l’arrivo, dato ormai per certo, di Ruben Amorim sulla panchina rossonera. Queste le sue parole.

“Un allenatore che ha sicuramente delle idee calcistiche considerevoli, ma che probabilmente senza una struttura, non dico forte, ma una struttura fluida e in movimento e che lo segua, lo supporti e creda in lui alle spalle, tende a patire un po' la pressione. Può anche essere che il contatto con un gigante malato e la negatività che ne è scaturita siano stati un ottimo insegnamento per Ruben Amorin. Tutte cose che valuteremo durante la sua esperienza al Milan. Il calcio che ci ha fatto vedere fin qui è un calcio che secondo me può integrarsi abbastanza con la tipologia di elementi che il Milan ha attualmente in rosa. Ripeto, non dando nulla per scontato perché ad esempio non comprendo la figura di Leao che credo sia molto difficile possa avere un futuro al Milan, ma credo sia molto difficile che lo possa avere anche Luka Modric”.