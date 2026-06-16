Belgio, Saelemaekers e De Winter non esordiscono al Mondiale: panchina per 90 minuti

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Alexis Saelemaekers e Koni De Winter sono rimasti in panchina per 90 minuti durante la partita di ieri tra Belgio ed Egitto.

Ieri sera, a Seattle, il Belgio ha affrontato l'Egitto di Momo Salah. Un pareggio deludente per i diavoli rossi che non sono andati oltre l'1-1 e non hanno conquistato i primi tre punti del loro Mondiale. Delusi sicuramente anche Saelemaekers e Koni De Winter, rossoneri convocati da Rudi Garcia, che ieri non sono subentrati dalla panchina e dunque hanno rinviato il loro esordio in questo Mondiale.

IL TABELLINO DEL MATCH

BELGIO-EGITTO 1-1

19' Ashour

66' aut. Hany