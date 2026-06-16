Tra due settimane esatte inizia la finestra estiva di calciomercato: le date

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Mancano due settimane all'inizio del calciomercato estivo che, questa stagione, inizierà in modo inedito il prossimo 29 giugno

Si avvicina sempre di più l'inizio del calciomercato estivo. Solitamente l'apertura delle trattative coincideva con l'inizio ufficiale della stagione, ovvero il 1° luglio: quest'anno la sirena è stata anticipata a due giorni prima e dunque via libera a tutti il prossimo martedì 29 giugno. Mancano dunque, da oggi, esattamente due settimane all'inizio della finestra estiva di calciomercato. Il Milan conta in questi giorni di chiudere anche per direttore tecnico e sportivo, dopo Amorim come allenatore, per poter recuperare in fretta il tempo perduto.

CALCIOMERCATO, L'INIZIO FRA DUE SETTIMANE

SESSIONE ESTIVA: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;

SESSIONE INVERNALE: dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.

Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio Federale ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.