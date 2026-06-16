La prima avversaria del Milan in campionato ha nominato un nuovo Team Manager

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Alessandro Gazzi è il nuovo Team Manager del Torino che ospiterà il Milan nella prima giornata del prossimo campionato di Serie A

Nella prima giornata del prossimo campionato di Serie A 2026/2027, di cui sono già stati allestiti i calendari, il Milan sarà ospite del Torino in una suggestiva sfida con l'ex calciatore e allenatore del settore giovanile Ignazio Abate. II club granata sta mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di iniziare la nuova stagione: tra questi la nomina di Alessandro Gazzi come nuovo Team Manager del club. Per l'ex centrocampista si tratta del ritorno in una delle squadre a cui maggiormente ha legato la sua carriera.

TORINO, GAZZI È IL NUOVO TEAM MANAGER

Il comunicato con cui il Torino, primo avversario del Milan nel prossimo campionato, ha annunciato il ritorno di Alessandro Gazzi come nuovo Team Manager: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1° luglio 2026 Alessandro Gazzi sarà il nuovo Team Manager della prima squadra.

Gazzi è nato a Feltre (provincia di Belluno) il 28 gennaio 1983. Cresciuto calcisticamente nel Treviso e nella Lazio, con la formazione veneta ha debuttato in Serie B nella stagione 2000-2001. In carriera ha indossato anche le maglie di Viterbese, Bari, Reggina, Siena, Torino, Palermo e Alessandria. Al Toro dal 2012 al 2016, si è particolarmente distinto per abnegazione e dedizione alla causa. Per lui, un totale di 104 presenze e tre gol in granata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Terminata la carriera da calciatore ha svolto il ruolo di vice allenatore e collaboratore tecnico all'Alessandria, alla Feralpisalò e al Sudtirol. E' tornato anche al Torino nelle vesti di vice allenatore dell'under 17 nella stagione 2022-'23.

Gazzi rileverà il ruolo e le mansioni di Alessandro Andreini, cui va il saluto e il ringraziamento della Società per il proficuo lavoro svolto in questi due anni.

Tutto il Torino Football Club riaccoglie Gazzi con un caloroso: “Bentornato! Buon lavoro, Sempre Forza Toro!""