Come lavorano Krosche e Hardung? Algoritmi e una fitta rete di scout. Non amano le stelle al tramonto

vedi letture

Il Milan punta a Markus Krosche come nuovo dt e a Timmo Hardung come nuovo ds. Ecco come lavorano i due dirigenti tedeschi

Sistemata la questione panchina con l'arrivo di Ruben Amorim, il Milan è al lavoro per definire il prima possibile anche lo sbarco in rossonero di un nuovo direttore tecnico e di un nuovo direttore sportivo. L'idea di Gerry Cardinale è che queste due figure arrivino insiema dall'Eintracht Francoforte: il Diavolo ha infatti messo nel mirino Markus Krosche, al quale verrà affidata la responsabilità dell'area tecnica milanista, e il suo braccio destro Timmo Hardung.

Ma come lavorano i due dirigenti tedeschi? Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, i due usano molto gli algoritmi e si affidano ad una fitta rete di scout seminati in tutto il mondo. Non amano le stelle al tramonto, tanto da aver rifiutato in passato anche Cristiano Ronaldo che si era offerto anche a diversi club tedeschi prima di andare in Arabia Saudita, mentre puntano forte sui giovani, a quali va concesso anche di sbagliare. Krosche e Hardung vogliono un calcio coraggioso, che sappia rischiare e divertire