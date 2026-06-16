Come lavorano Krosche e Hardung? Algoritmi e una fitta rete di scout. Non amano le stelle al tramonto
Sistemata la questione panchina con l'arrivo di Ruben Amorim, il Milan è al lavoro per definire il prima possibile anche lo sbarco in rossonero di un nuovo direttore tecnico e di un nuovo direttore sportivo. L'idea di Gerry Cardinale è che queste due figure arrivino insiema dall'Eintracht Francoforte: il Diavolo ha infatti messo nel mirino Markus Krosche, al quale verrà affidata la responsabilità dell'area tecnica milanista, e il suo braccio destro Timmo Hardung.
Ma come lavorano i due dirigenti tedeschi? Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, i due usano molto gli algoritmi e si affidano ad una fitta rete di scout seminati in tutto il mondo. Non amano le stelle al tramonto, tanto da aver rifiutato in passato anche Cristiano Ronaldo che si era offerto anche a diversi club tedeschi prima di andare in Arabia Saudita, mentre puntano forte sui giovani, a quali va concesso anche di sbagliare. Krosche e Hardung vogliono un calcio coraggioso, che sappia rischiare e divertire
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan