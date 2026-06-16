Dal Portogallo: Milan-Amorim, i dettagli del contratto del nuovo allenatore rossonero

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I dettagli del contratto che Ruben Amorim firmerà con il Milan. I bonus sono legati allo scudetto e alla Champions League

Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni e dal Portogallo arrivano i dettagli sul contratto che il portoghese firmerà con il Diavolo: come riporta O Jogo, l'ex tecnico di Sporting Lisbona e Manchester United siglerà infatti un accordo biennale con opzione per un altro anno, percependo uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. I bonus saranno di un milione in caso di vittoria dello scudetto e di 500 mila euro in caso di qualificazione in Champions League.

Dopo essere stato esonerato lo scorso gennaio dal Manchester United, Amorim aveva pensato di prendersi un anno sabbatico, tanto da aver rifiutato anche la possibilità di lavorare in Portogallo. La proposta del Milan, club che ammira fin da bambino e che ha sempre sognato di allenare, ha però cambiato le carte in tavola e così ha deciso di accettare subito l'offerta milanista.