Gimenez-Milan, il messicano resta in rossonero? La situazione con il Porto

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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, i contatti tra il Milan e il Porto di Farioli al momento non stanno procedendo

Rimasto a Milanello per ritrovare condizione ed entusiasmo, Santiago Gimenez rischia di salutare presto il mondo Milan. Una storia che rischia di diventare come una delle più surreali della storia recente rossonera. Sì, perchè in un'estate che, almeno per adesso sembra essersi raddrizzata per il Milan dal punto di vista del calciomercato, tiene banco la surreale situazione tra Santiago Gimenez e il club rossonero. Questa sembrava l'inizio di una storia d'amore, così però non è (quasi) mai stata. Il Bebote è stato un flop nella passata stagione. Solo una rete, e nemmeno in campionato in quasi un anno solare, visto che il gol è stato messo a segno a settembre in Coppa Italia contro il Lecce. I soliti infortuni e fastidi, l'operazione alla caviglia e il rapporto mai sbocciato con Massimiliano Allegri. Arrivato nello scorso gennaio dopo aver fatto benissimo nella sua isola felice Feyenoord, il Bebote respira subito l’aria di casa al Milan. L’assist a Joao Felix al debutto contro la Roma, i gol prima in Serie A a Empoli e poi in Champions proprio contro la sua ex squadra. Poi la crisi e la parabola, anche molto sfortunata visti i diversi infortuni del messicano in maglia rossonera. L'attacante messicano resta quindi quasi un "peso" Per questa squadra. Nella scorsa stagione, a partire da gennaio 19 presenze e 6 gol in campionato. Bottino misero per quello fatto vedere in Olanda e anche in Nazionale. Il suo futuro resta però, ad oggi legato al Milan.

MILAN E PORTO BLOCCATI PER GIMENEZ: IL PUNTO

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, i contatti tra il Milan e il Porto di Farioli al momento non stanno procedendo. La difficoltà è sulla parte economica, specie sull'ingaggio, cosa che sta bloccando i discorsi e di conseguenza la trattativa.

Il messicano rimane in uscita ma al momento non c'è un'offerta concreta sul tavolo di modo che il Milan possa discuterla e trattarla. Ricordiamo che il numero 7 rossonero viene da una stagione molto complicata: 18 partite stagionali, 16 in Serie A con 0 gol e 2 in Coppa Italia, competizione dove è arrivato il suo unico gol stagionale.