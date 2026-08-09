Pellegatti: “Cardinale è fortunato che Amorim non si lamenta, se ci fossero Conte o Gasperini…”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Amorim e delle parole positive che ha rilasciate ieri nonostante la brutta sconfitta contro il Chelsea. Questo il suo commento.

"L'unico ottimista in questo momento è Amorim. Cardinale ha una fortuna di trovare tutti allenatori aziendalisti perché avesse trovato Conte o Gasperini che quando si lamentano si lamenta prodomo sua, si lamentano per la squadra, si lamentano perché vedono le lacune. Noi prendiamo atto di questo ottimismo di Amorim".