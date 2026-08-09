MN - Donadoni è sicuro: "Ramos? Il peso economico dell'operazione è relativo, i valori veri sono altri"

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Sei scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, tre Supercoppe Europee e quattro Supercoppe Italiane: Roberto Donadoni ha scritto una parte importante della storia del Milan insieme ai suoi compagni vincendo e rendendo immortale l'immagine dei rossoneri nel mondo. L'ex esterno d'attacco del Diavolo, oggi svincolato da allenatore dopo l'ultima esperienza allo Spezia, è stato ospite del Milan Club Carovigno in Puglia e ha parlato di tanti argomenti, rispondendo alle domande dei tanti tifosi presenti e dell'inviato di MilanNews.it, che ha condotto la serata.

Di seguito un interessante estratto delle sue parole sul nuovo acquisto del Milan Gonçalo Ramos:

“Se valutiamo le cose solo in termini economici allora lo stesso discorso vale anche per Leao. Leao sembrava che dovesse andare via, però alla fine non c’è stato chi ha offerto quello che pretende il Milan. Quindi il valore economico secondo me ha un peso relativo: i valori veri sono altri. Poi è chiaro che quando si sente parlare di queste cifre fa abbastanza specie. Avere giocatori buoni e di qualità non è semplice e penso che si paghino quei prezzi lì”.