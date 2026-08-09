Pellegatti punge Cardinale: "Fortunato ad aver trovato tutti allenatori aziendalisti"

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L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. Non particolarmente positiva l'ultima uscita contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita.

Così, nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Amorim e delle parole positive che ha rilasciate ieri nonostante la brutta sconfitta contro il Chelsea. Ecco un estratto del suo pensiero su Amorim e il rapporto con Cardinale:

"L'unico ottimista in questo momento è Amorim. Cardinale ha una fortuna di trovare tutti allenatori aziendalisti perché avesse trovato Conte o Gasperini che quando si lamentano si lamenta prodomo sua, si lamentano per la squadra, si lamentano perché vedono le lacune. Noi prendiamo atto di questo ottimismo di Amorim".