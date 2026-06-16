Amorim in panchina e a Krosche il progetto tecnico: i piani del Milan

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Come riporta il Corriere dello Sport, l’idea di della proprietà americana è prendere Markus Krösche dall’Eintracht Francoforte

Una nuova era sembra pronta a iniziare per il Milan. La società ha scelto Ruben Amorim per guidare la ripartenza e rilanciare le ambizioni della squadra dopo una stagione complicata.

Il tecnico portoghese, reduce dall'avventura al Manchester United, porta in dote idee innovative e una precisa identità calcistica. Sebbene il percorso in Inghilterra abbia presentato alcune difficoltà, il suo profilo continua a essere considerato di alto livello.

Tra i tifosi c'è curiosità per capire come si svilupperà il nuovo progetto tecnico. Nessuno si aspetta risultati immediati, ma esiste fiducia nella possibilità di costruire qualcosa di importante. Intensità, pressing e spirito offensivo saranno punti chiave.

Ora toccherà al campo confermare le aspettative. Amorim dovrà trasformare il potenziale in risultati concreti e dare nuovo slancio al Milan. Ma non è finita qui. Come riporta il Corriere dello Sport, l’idea di della proprietà americana è prendere Markus Krösche dall’Eintracht Francoforte nel ruolo di Head of Football per affidargli tutto il progetto tecnico. L'intesa c'è, si tratta con il club tedesco.