De Laurentiis spiega cosa deve necessariamente fare il Napoli per essere competitivo con le squadre del Nord
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De Laurentiis spiega cosa deve necessariamente fare il Napoli per essere competitivo con le squadre del Nord come Milan, Inter e Juventus
Nel corso della presentazione della maglia per il centenario del Napoli, il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha preso parola dal palco della MSC World Europa toccando diversi temi importanti, uno di questi è quello legato alla sostenibilità, che in molti casi ti permette anche di essere competitivo. Questo un estratto delle dichiarazioni del numero uno azzurro:
"Dovremmo trovare delle soluzioni che possano dare stabilità e forza anche al nostro club. Se non punteremo su questo aspetto, non avremo introiti necessari per essere competitivi con le squadre del Nord: Inter, Milan e Juventus fatturano molto di più. Il Napoli, come diceva il buon Conte, deve fatica', ma poi ci vogliono le strutture".
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