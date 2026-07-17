Il CorSport titola: "Ramos vuole spezzare la maledizione dell'attaccante"

vedi letture

Anche Gonçalo Ramos si misurerà con la maledizione della numero 9 al Milan: i numeri del centravanti portoghese fanno ben sperare

Ogniqualvolta un nuovo centravanti arriva al Milan e sceglie di indossare la maglia numero 9 deve misurarsi con l'ormai celebre maledizione che questa maglia rossonera porta con sè. È da quando è andato via Filippo Inzaghi, degno portatore di un numero così importante, che il club rossonero non ha un bomber con questa maglia: l'unica vera eccezione è stata Olivier Giroud, capace di ridare lustro al numero 9. Ora ci riproverà anche Gonçalo Ramos, l'acquisto più costoso della storia rossonera.

GONCALO RAMOS PER SPEZZARE LA MALEDIZIONE DELLA 9 DEL MILAN

Sul tema della maledizione della maglia numero 9, questa mattina il Corriere dello Sport ci ha dedicato un intero pezzo. Il titolo recita così: "Ramos, 9 da amare. Vuole spezzare la maledizione dell'attaccante". Quindi viene riportato: "Dopo Inzaghi le punte del Milan hanno fatto sempre tanta fatica ma i numeri del portoghese fanno ben sperare". Dopo Superpippo sono 13 i giocatori che hanno vestito la 9: solo due hanno raggiunto quota 10 gol. Uno è André Silva arrivato a 10 tondi e l'altro è l'unico capace di spezzare la maledizione: Olivier Giroud con 49 gol. L'ultimo a vestirla è stato Fullkrug con un solo gol all'attivo.