Il CorSport in prima pagina: "Gonçalo Inacio, il Milan ci riprova"

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Ritorno di fiamma per Gonçalo Inacio al Milan: Ruben Amorim spinge per ritrovare il difensore che ha avuto allo Sporting

In questa finestra di calciomercato il Milan è già intervenuto in maniera decisa per quanto riguarda un nuovo difensore centrale: è arrivato lo spagnolo Mario Gila dalla Lazio in un'operazione lampo chiusa praticamente in meno di una settimana. Nonostante sia stato già preso un nuovo elemento difensivo, il club rossonero rimane vigile e attento anche su altri profili per capire se può piazzare anche un secondo colpo per la retroguardia. In questo senso va letto l'interesse acceso nuovamente per Gonçalo Inacio.

GONCALO INACIO, IL MILAN CI RIPROVA

Questa mattina il Corriere dello Sport nella sua apertura in prima pagina riferisce di un interesse rinnovato per Gonçalo Inacio, difensore classe 2001 che Ruben Amorim ha lanciato allo Sporting Club di Lisbona. Titola il CorSport in taglio basso: "Gonçalo Inacio, il Milan ci riprova. La mossa di Cardinale". Nel sottotitolo poi viene aggiunto: "Il difensore può lasciare lo Sporting: è legato ad Amorim". Viene fatto poi anche un nome per la trequarti: "Si lavora anche su Can Uzun, trequartista dell'Eintracht".