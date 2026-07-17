Nuovo CT dell'Italia: tra Pirlo e Mancini emerge il nome di Palladino

vedi letture

Continua il casting della triade Malagò, Maldini e Leonardo per il nuovo CT dell'Italia: oltre a Pirlo e Mancini, emerge il nome di Palladino

Il futuro della Nazionale Italiana di Calcio rimane incerto. I passaggi estivi erano chiari e fino a questo momento sono stati rispettati: prima è stato eletto il nuovo Presidente della FIGC, incarico che è finito sulle spalle dell'esperto Giovanni Malagò; poi il nuovo numero uno del calcio italiano si è preso il suo tempo per convincere Paolo Maldini a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, portandosi dietro anche Leonardo come consigliere. Oggi sono soprattutto queste tre figure che stanno valutando i diversi profili per il nuovo CT dell'Italia.

CT ITALIA, EMERGE IL NOME DI PALLADINO

In queste ultime ore sono stati fatti tantissimi nomi per il ruolo di nuovo CT dell'Italia. Rimane in voga quello di Roberto Mancini mentre sembra essere calato nelle quotazioni quello di Antonio Conte. Si è fatta largo con forza la candidatura di Andrea Pirlo, ben visto dall'ex compagno Maldini. Nelle ultime ore, però, come riferisce Tuttosport emerge anche il nome di Raffaele Palladino, ex tecnico di Monza, Fiorentina e Atalanta. Si tratta di un allenatore giovane, libero e con idee europee. Sullo sfondo rimane la suggestione Guardiola.