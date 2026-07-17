Trevisani: "Milan ad oggi da quinto posto. C'è un nuovo allenatore che deve conoscere il campionato e quindi qualche punto interrogativo lo lasciamo"

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista ed opinionista, si è così espresso a SportMediaset sul campionato italiano e le big di Serie A: "Mancano 49 giorni alla fine del mercato e quindi ci saranno tantissime cose che cambieranno. La griglia è simile a quella dell'anno scorso, ad eccezione della Fiorentina, che già possiamo dare in zona Europa con il grande mercato che sta facendo. La metto all'ottavo posto con l'Atalanta al settimo. La Juve, che ha preso Ekhator, la metto al sesto posto, il Milan ha acquistato Ramos e Gila e la piazzo al quinto posto. I rossoneri hanno cambiato tanto, c'è un nuovo allenatore che deve conoscere il nostro campionato e quindi qualche punto interrogativo lo lasciamo".

Soprattutto lasciamo davanti quelle che hanno raggiunto i primi quattro posti, a cominciare da Como e Roma, a cui ho invertito la posizione. Il Como al terzo posto e la Roma al quarto. Le due rose migliori, ormai da tanti anni, sono il Napoli e l'Inter, che piazzo al secondo e al primo posto. L'Inter è campione d'Italia ed è quella che ha vinto più scudetti negli ultimi anni, mentre il Napoli è la seconda con più scudetti. La differenza è che l'Inter ha confermato l'allenatore, il Napoli lo ha cambiato e preso Massimiliano Allegri. De Laurentiis ha fatto questa scelta particolare per come è andata la scorsa stagione al Milan. Ma la scelta rimane e De Laurentiis se ne prende le responsabilità".