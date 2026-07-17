Addio Osvaldo Bagnoli, il messaggio di cordoglio del Milan

vedi letture

Il Milan ha dedicato un commosso messaggio di cordoglio per Osvaldo Bagnoli, morto oggi all'età di 91 anni

Oggi il calcio italiano ha perso uno dei suoi rappresentanti più veraci: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli. Il suo più grande pregio in carriera fu guidare l'Hellas Verona alla conquista di uno storico Scudetto nella stagione 1984-1985. Da giocatore la sua carriera iniziò al Milan, dopo aver giocato all'Ausonia: milanese di nascita vinse un Viareggio a livello giovanile e con i grandi uno Scudetto e una Coppa Latina. Con il Milan giocò 20 partite e segnò ben 4 reti.

ADDIO BAGNOLI, IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL CLUB ROSSONERO

Il messaggio di cordoglio del Milan per Osvaldo Bagnoli che crebbe nel settore giovanile del club rossonero e con il Diavolo esordì tra i grandi: "L'Osvaldo della Bovisa ha iniziato con noi, conquistando uno Scudetto, una Coppa Latina e un Torneo di Viareggio. Era il Milan vincente e glorioso degli anni '50, il Milan di Bagnoli, di Gigi Radice e del Trap, tutti e tre in seguito grandi allenatori. Condoglianze sincere da tutto il mondo rossonero alla famiglia di Osvaldo Bagnoli"