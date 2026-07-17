Addio Osvaldo Bagnoli, il messaggio di cordoglio del Milan
Oggi il calcio italiano ha perso uno dei suoi rappresentanti più veraci: è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli. Il suo più grande pregio in carriera fu guidare l'Hellas Verona alla conquista di uno storico Scudetto nella stagione 1984-1985. Da giocatore la sua carriera iniziò al Milan, dopo aver giocato all'Ausonia: milanese di nascita vinse un Viareggio a livello giovanile e con i grandi uno Scudetto e una Coppa Latina. Con il Milan giocò 20 partite e segnò ben 4 reti.
ADDIO BAGNOLI, IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL CLUB ROSSONERO
Il messaggio di cordoglio del Milan per Osvaldo Bagnoli che crebbe nel settore giovanile del club rossonero e con il Diavolo esordì tra i grandi: "L'Osvaldo della Bovisa ha iniziato con noi, conquistando uno Scudetto, una Coppa Latina e un Torneo di Viareggio. Era il Milan vincente e glorioso degli anni '50, il Milan di Bagnoli, di Gigi Radice e del Trap, tutti e tre in seguito grandi allenatori. Condoglianze sincere da tutto il mondo rossonero alla famiglia di Osvaldo Bagnoli"
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