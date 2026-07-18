MN - Ag. Kostic: "Andrej ha soltanto parole positive su Amorim: dice che è molto chiaro"

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Darko Ristic, agente del nuovo centravanti del Milan Andrej Kostic, ha rivelato le prime impressione del suo assistito dopo i primi allenamenti con Amorim

Andrej Kostic, centravanti montenegrino classe 2007 arrivato dal Partizan Belgrado al Milan, sta sfruttando in pieno la possibilità di fare il raduno di inizio stagione con la prima squadra rossonera, pur a ranghi ridotti, e di giocare anche qualcuna delle prossime amichevoli. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il suo agente Darko Ristic: in un estratto il procuratore del calciatore ha raccontato le prime impressioni di Kostic dopo questi giorni iniziali di allenamento.

KOSTIC: PER AMORIM SOLTANTO PAROLE POSITIVE

Darko Ristic, agente di Andrej Kostic, ha rivelato quali sono le prime impressioni del giovane attaccante montenegrino sul tecnico Ruben Amorim: "Sì, si sta allenando con la prima squadra da alcuni giorni e, naturalmente, parliamo quasi quotidianamente. Si sta godendo molto questa esperienza ed è rimasto estremamente colpito da tutto ciò che ha visto finora. Su Rúben Amorim ha soltanto parole positive. Dal modo in cui comunica con i giocatori alle idee che vuole mettere in pratica, Andrej dice che è molto chiaro ciò che l’allenatore vuole costruire e quale direzione intenda dare alla squadra".