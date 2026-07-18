Sgambata a Milanello con il Milan Futuro, Pellegatti: “Sono curioso di vedere come Amorim mette giù la squadra”
Nel suo canale YouTube, Pellegatti parla della partita che ci sarà domani a Milanello tra prima squadra e Milan Futuro e esterna tutta la sua curiosità nel vedere come metterà in campo la squadra Amorim. Queste le sue parole.
"Il Milan domani ha una giornata importante perché ci sarà la prima sgambata, chiamiamola partitella di allenamento, contro Milan Futuro. Mi parlano benissimo dell'allenatore Sergio Navarro di Milan Futuro. Mi parlano di un un allenatore dalle idee innovative, molto stimolante. Sono curioso di vedere e magari cercherò di seguire un po' di più Milan Futuro. Mi parlano di un allenatore veramente di grande livello. Quindi bella sfida con Amorim. Domani è una partita importante perché voglio capire come mette la squadra in campo Amorim"
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