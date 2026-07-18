Ibrahimovic Jr saluta il Milan: ecco il percorso fatto in rossonero dal figlio di Zlatan
Nella giornata di sabato è stata annunciata la cessione a titolo definitivo di Maximilian Ibrahimovic dal Milan alla seconda squadra dell'AZ Alkmaar, in Olanda. Dopo aver lasciato temporaneamente il club rossonero nella seconda metà di stagione scorsa per andare in prestito allo Jong Ajax, lo svedese figlio d'arte torna nei Paesi Bassi: come comunica il club di Alkmaar, però, il giocatore prima dovrà recuperare da un infortunio che lo ha condizionato sul finale della scorsa annata sportiva.
IBRA JR SALUTA IL MILAN: I SUOI NUMERI IN ROSSONERO
Il giovane Maximilian Ibrahimovic si è inserito nel settore giovanile del Milan quando papà Zlatan è tornato a giocare in rossonero. Dopo aver giocato in U17, ha iniziato a farsi notare in particolare nella squadra under 18 in cui ha giocato 38 partite segnando 3 gol. Nella stagione 2024/2025, pur con qualche stop di troppo, Ibrahimovic si è messo positivamente in mostra con 21 presenze e 7 gol totali. L'anno scorso solamente la prima metà dell'anno in Serie D con Milan Futuro: 5 gol e 5 assist in 18 gare.
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