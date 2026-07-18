MN - Ristic: "Tre aggettivi per descrivere Kostic. Impatto in Serie A? Assolutamente sì"

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Darko Ristic, agente di Andrej Kostic nuovo centravanti del Milan classe 2007, è convinto che il suo assistito potrà avere impatto in Serie A

Andrej Kostic è pronto a giocarsi le sue carte con il Milan e con il nuovo allenatore Ruben Amorim. In realtà lo sta già facendo visto che da lunedì è al lavoro con tutta la squadra per la prima parte della preparazione estiva in vista della nuova stagione. La redazione di MilanNews.it ha avuto l'opportunità di parlare con il suo agente Darko Ristic che ha raccontato il Kostic calciatore e l'impatto che può avere in Italia. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

TRE AGGETTIVI PER KOSTIC, PUÒ AVERE IMPATTO IN SERIE A

Le parole di Darko Ristic sul suo assistito Andrej Kostic, nuovo centravanti del Milan: "Tre aggettivi per Kostic? Ambizioso. Coraggioso. Determinato. Potendo aggiungere una quarta parola: vincente. Credo che avrà le proprie opportunità al momento giusto, nel modo corretto e nel rispetto dei programmi del Milan. Ho sempre creduto che ogni calciatore possa migliorare, indipendentemente dal suo talento. Può avere un impatto in Serie A già in questa stagione? Assolutamente sì, ne sono convinto. Possiede quel fattore X speciale che non può essere realmente insegnato. Allo stesso tempo, non abbiamo alcuna fretta. La cosa più importante è che il suo percorso di crescita venga gestito correttamente. Facendo questo, tutto il resto arriverà in maniera naturale".