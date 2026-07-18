Milan, sfuma Trincao: annunciato ufficialmente dall'Al-Ahli

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L'Al-Ahli ha annunciato ufficialmente l'acquisto del portoghese Francisco Trincao che era stato accostato anche al Milan

L'Al-Ahli ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Francisco Trincao, trequartista acquistato dallo Sporting Lisbona che era stato accostato anche al Milan per via dell'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina rossonera. La nota del club saudita:

"L'Al Ahli Club ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'ala portoghese Francisco Trincão dallo Sporting Lisbona con un contratto quadriennale, una mossa che riflette la strategia del club di rafforzare la prima squadra con qualità ed esperienza, in linea con l'ambizione di competere per tutti i titoli nella prossima fase.

L'ingaggio riflette la fiducia del club nelle qualità di Trincão, nella sua esperienza europea e nel fatto che si tratti di un esterno versatile in grado di giocare in diverse posizioni offensive, tecnicamente molto forte e decisivo, caratteristiche che dovrebbero aggiungere un valore significativo alla rosa. L'Al Ahli ha augurato a Trincão ogni successo, esprimendo fiducia nel fatto che giocherà un ruolo importante nell'aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.

Trincão ha espresso la sua felicità per il trasferimento all'Al Ahli, definendo la mossa come un passo importante nella sua carriera professionale. Ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso di unirmi all'Al Ahli. Comprendo il valore, la storia e la tifoseria di questo grande club. La passione dei tifosi dell'Al Ahli è stata uno dei motivi principali che mi ha spinto a compiere questo passo. Prometto di lottare insieme ai miei compagni di squadra per raggiungere il successo e rendere felici i tifosi".

La carriera di Francisco Trincão include tappe importanti nel calcio europeo, avendo vestito le maglie di Sporting Lisbona, Barcellona, Wolverhampton Wanderers e Sporting Braga, accumulando esperienza nei campionati portoghese, spagnolo e inglese. Nel corso della sua carriera ha collezionato 327 presenze ufficiali, segnando 62 gol e fornendo 57 assist, cifre che ne evidenziano l'impatto offensivo e il costante contributo in campo.

Trincão vanta inoltre un palmarès impressionante sia a livello nazionale che internazionale. Ha vinto la UEFA Nations League (2024-2025), ha conquistato due campionati portoghesi consecutivi (2023-2024 e 2024-2025), ha sollevato la Coppa del Portogallo (2024-2025) e, in precedenza, ha vinto la Copa del Rey (2020-2021) e la Coppa di Lega portoghese (2019-2020).

A livello individuale, ha chiuso in vetta alla classifica degli assist del campionato portoghese durante la stagione (2025-2026), confermando il suo status di uno dei registi offensivi più in vista d'Europa".