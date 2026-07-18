Deschamps dice onestamente che non ha voglia di giocare la finale terzo posto

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Deschamps parla in conferenza stampa pre Francia-Inghilterra

Didier Deschamps, ct della nazionale francese, domani guiderà i Blues per l'ultima volta nella sua carriera. Il suo sostituto sarà Zinedine Zidane, ex tecnico del Real Madrid. Nella conferenza stampa per finale 3°-4° posto contro l'Inghilterra, Deschamps ha parlato così.

"La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, ha preso 25 anni della mia vita e questo lascia il segno. Mi restano ricordi indimenticabili, ma l'importante è sempre ciò che ci aspetta. So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà. Ho avuto il privilegio, per 14 anni, di vivere momenti magici ma anche difficili. Ma la vita continua, sono di indole positiva, so che andrà bene anche d'ora in poi".

Sulla partita contro l'Inghilterra - "Non abbiamo più voglia di giocare di quanta ne abbiano gli inglesi, ma quando si fa parte della Nazionale francese si hanno dei doveri. Faremo di tutto affinché tutto vada per il meglio. Abbiamo una responsabilità nei confronti di milioni di francesi".