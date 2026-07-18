DAZN aumenta ancora i prezzi per la Serie A: ecco tutte le info

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DAZN ha annunciato le nuove tariffe per la stagione 2026/2027

DAZN, la piattaforma che detiene i diritti tv della Serie A Enilive ha reso noto che per la prossima stagione i prezzi dell'abbonamento saranno aumentati. La motivazione è legata al potenziamento dell'offerta disponibile sulla piattaforma. Negli ultimi anni il catalogo ha incrementato anche tornei internazionali, come il Mondiale per Club, il Mondiale FIFA 2026 e i tornei di tennis Roland Garros e Australian Open. A restare invariati sono solo i prezzi dell'abbonamento Sports, Goal e MyClubPass.

I nuovi prezzi del piano DAZN Full

Il piano Full, che consente di seguire tutte le partite di Serie A e la visione contemporanea su due dispositivi collegati alla stessa rete internet, subirà i seguenti rincari:

- pagamento annuale anticipato: da 359 a 379 euro (+20 euro), pari a circa 31,58 euro al mese;

- ﻿﻿pagamento annuale in 12 rate: da 419,88 a 443,88 euro (+24 euro), circa 36,99 euro al mese;

- ﻿﻿pagamento mensile per 12 mesi: da 539,88 a 563,88 euro (+24 euro), circa 46,99 euro al mese.

Aumenti anche per il piano DAZN Family

Anche il piano Family, che permette la visione simultanea dei contenuti live su due dispositivi collegati a reti internet differenti, vedrà un incremento con lo stesso schema di aumenti:

﻿﻿pagamento annuale: da 599 a 619 euro, circa 51,58 euro al mese;

﻿﻿pagamento in 12 rate: da 719,88 a 743,88 euro, circa 61,99 euro al mese;

﻿﻿pagamento mensile per un anno: da 839,88 a 863,88 euro, circa 71,99 euro al mese.