MN - Kostic in prestito? L'agente: "Al momento è concentrato sul Milan"

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L'agente di Kostic ha posticipato le indiscrezioni su una possibile partenza in prestito: al momento il classe 2007 è concentrato sul Milan

In questi primi giorni di allenamento a Milanello, un po' di riflettori sono stati puntati sul giovane attaccante classe 2007 Andrej Kostic, arrivato al Milan dal Partizan Belgrado. Talento ancora tutto da scoprire, il montenegrino si sta allenando con la prima squadra agli ordini di Amorim e verosimilmente avrà spazio anche nelle prime amichevoli: successivamente ci sarà da capire se rimarrà come vice Ramos, andrà a giocare con Milan Futuro oppure si troverà un prestito in Serie B o in A per farlo giocare. Su questo punto è intervenuto Darko Ristic, agente del calciatore, nella sua intervista esclusiva concessa a MilanNews.it di cui qui è riportato un estratto.

KOSTIC È COMPLETAMENTE CONCENTRATO SUL MILAN

Le parole di Darko Ristic, agente di Andrej Kostic, sull'eventualità che il giovane attaccante venga mandato in prestito per giocare: "Il Milan sa meglio di chiunque altro quale sia la soluzione più adatta alla sua crescita e al suo percorso. Da parte mia, posso soltanto dire che in questo momento Andrej è completamente concentrato sul Milan. Ora pensa esclusivamente a dare il massimo nell’allenamento di oggi e in quello di domani. Sta affrontando il proprio percorso un passo alla volta".