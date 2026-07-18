Fonseca: "Al Milan abbiamo giocato molto bene in tante partita, ma per farlo con continuità devi crederci ed avere tempo"

vedi letture

L'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero, scandita da una parola: rimpianto

Intervistato dai colleghi di SportWeek, l'ex allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato della sua turbolenta esperienza in rossonero definendola un vero e proprio rimpianto, dicendo: "Sono deluso, sì, perché due anni fa venni chiamato per un motivo: cambiare lo stile di gioco della squadra. "Vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversaria", mi fu detto dal club. Perfetto, risposi, è la mia stessa idea di calcio. Ma la verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Vi sembrerò arrogante, ma io ero avviato su quella strada e, dopo di me, non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina".

Non solo gioco, ma anche vittorie come il 3-1 a Madrid contro il Real.

"Avevamo già disputato un precampionato straordinario, battendo Manchester City, Real e Barcellona e lanciando giovani come Liberali, che poi ho fatto esordire in Serie A. Abbiamo giocato molto bene in tante partite, ma per farlo in un certo modo con continuità devi crederci e avere tempo a disposizione".