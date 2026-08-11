Rabiot trequartista? Guidi: "Ha intelligenza, gamba e tecnica. A Marsiglia un fattore in zona gol"

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Adrien Rabiot potrebbe essere impiegato da Ruben Amorim come trequartista: lo ha già fatto ai tempi del Marsiglia con De Zerbi

Nelle ultime ore si è fatta largo l'ipotesi che Ruben Amorim decida di schierare Adrien Rabiot come trequartista. Una posizione che il francese ha occupato già con Roberto De Zerbi ai tempi del Marsiglia e in cui potrebbe tornare utile, quantomeno nelle prime giornate di campionato, se non dovessero arrivare rinforzi adeguati dal mercato. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Marco Guidi ha ragionato su questa concreta possiblità a livello tattico.

RABIOT TREQUARTISTA: HA INTELLIGENZA, GAMBA E TECNICA

Il commento di Marco Guidi sull'eventualità di schierare Adrien Rabiot come trequartista: "E la prima soluzione nel ruolo di trequartista per Amorim ha proprio il nome di Rabiot. Calciatore completamente diverso da Karetsas: Adrien ha intelligenza, gamba e tecnica per muoversi come richiede il tecnico, garantendo pure un certo equilibrio, soprattutto se a tutta fascia a destra fosse confermato un giocatore offensivo come Chukwueze. Rabiot, a Marsiglia in un impianto di gioco votato all’attacco come piace ad Amorim, dimostrò di poter essere un fattore anche in zona gol".